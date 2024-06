Evenepoel lanceert nu ook andere kampioenen: product van zijn academie pronkt met titel en Remco reageert

Remco Evenepoel weet als geen ander hoe het voelt om een titel te pakken. Met zijn academie is hij ook volop bezig om andere kampioenen te lanceren in de wielersport.

In juli 2023, nu bijna een jaar geleden, stelde Remco Evenepoel de R. EV Brussels Cycling Academy voor aan de buitenwereld. Het was zijn manier om wielrennen nog een stuk toegankelijker te maken voor kinderen en om alle lagen uit de Brusselse regio de kans te bieden om eventueel door te stromen tot de wielersport.

Dat gaat blijkbaar erg goed, want in een tijdsspanne van minder dan een jaar zijn ze er in de academie van Evenepoel al in geslaagd om een Vlaamse kampioene te produceren. Lobke Spinnoy heeft de Vlaamse titel veroverd op het kampioenschap voor meisjes nieuwelingen in Boezinge. Dat is ook Evenepoel niet ontgaan.

While making my comeback @dauphine, Lobke who is part of our R.EV Brussels Cycling Academy became Flemish Champion. 🤩🔥



Congrats Lobke!! 👏🏻 pic.twitter.com/PaWRg8G6jC — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) June 2, 2024

Dat liet de renner weten op X. "Terwijl ik mijn comeback maak in de Dauphiné is Lobke, die deel uitmaakt van onze R. EV Brussels Cycling Academy, Vlaams kampioene geworden. Gefeliciteerd, Lobke!!" Mooi van Evenepoel dat hij tijdens de Dauphiné dan ook tijd vrijmaakt om de terechte felicitaties over te maken.

Lobke Spinnoy won in Boezinge de wedstrijd voor de eerstejaarsnieuwelingen bij de meisjes. Ze ging Anna Meeusen en Eline De Winter vooraf. Lobke heeft overigens iets gemeen met Remco Evenepoel: ze zijn allebei afkomstig uit Schepdaal.