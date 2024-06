Groot nieuws over Chris Froome een jaar na zware vernedering, reden eindelijk bekend: "Hij zag klap niet aankomen"

Hoe zou het nog zijn met Chris Froome? Een zware vernedering zoals vorig jaar zou hem dit seizoen alvast bespaard blijven. Froome gaat in principe naar de Tour.

Dat meldt L’Équipe. Vorig jaar besloot zijn ploeg Israel-Premier Tech om Froome niet te selecteren voor de Tour. Sinds zijn komst bij de Israëlische formatie kwam Froome nooit meer in de buurt van zijn topniveau van weleer, maar hem gewoonweg thuislaten was wel erg hard gezien zijn status als viervoudig Tourwinnaar.

De Franse krant laat ook weten wat daar nu juist achter zat: er zou een intern conflict geweest zijn Michael Woods. Eigenaar Sylvan Adams was niet in de wolken met het thuislaten van Froome, omdat die publicitair van veel grotere waarde is dan Woods. Daarom zou Froome dit jaar wel naar de Tour gaan, mogelijk zelfs als kopman.

Chris Froome vs Michael Woods

Woods daarentegen past nu veel minder in de plannen van de staf. Froome zal het nieuws over zijn nakende terugkeer naar de Tour de France alvast graag horen. Volgens zijn omgeving was het inderdaad een bittere pil dat hij er vorig jaar niet bij kon zijn tijdens de Grand Départ, die voor de gelegenheid in Bilbao plaatsvond.

"Nadien kende Chris een slechte periode", laat een naaste van de Keniaanse Brit optekenen. "Hij zag die klap niet aankomen."