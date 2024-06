José De Cauwer komt met gek verhaal over vethaantjes in de tuin: "Allemaal zelf moeten opeten"

José De Cauwer is een man van vele verhalen. Het is ook niet anders in het Critérium du Dauphine. Deze keer kwam hij met een opvallend verhaal over ... kippen. De aanleiding was een verhaal over de biggetjes in de Tro Bro Leon.

In de Tro Bro Leon kunnen biggetjes gewonnen worden. Laurent Pichon won er in zijn carrière drie en draaide die volgens Renaat Schotte in worsten. Dat liet hij weten tijdens de live-uitzending van Sporza op maandag. "En dan laten ze een barbecue ... Ik kan het me voorstellen dat het niet altijd makkelijk is om dat dood te doen", opende José De Cauwer. Die vervolgens met een eigen verhaal kwam uit de eigen tuin: "Als je thuis iets opkweekt ..." © photonews "Dat is gewoon zo. Ik kreeg ooit het lumineuze idee om thuis haantjes vet te mesten. Ik kocht van die vethaantjes en ik dacht die eens op te mesten. Je kan niet beter hebben dan dat gedoe, elke dag gaan kijken in de tuin." Nu enkel nog voor de eieren "Je begint dan te kijken hoeveel ze zijn bijgekomen elke dag en een beetje vetmeel erbij. En dan zijn de dieren plots volwassen en dan moeten ze geslacht worden. En dan was het binnen de familie dat ze er niet wilden van eten." "Alsof die kippen in de winkel een beter leven hadden gehad. Ik heb ze uiteindelijk allemaal zelf moeten opeten. Nu heb ik nog altijd kippen, maar niet meer voor de slacht. Enkel voor de eieren. Ik zal er nog eens meebrengen als dat een tip was."