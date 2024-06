Ridley pakt uit, nadat Lotto Dstny hen buiten keek: "Binnen 10 jaar de Tour winnen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Belgische fietsenfabrikant Ridley zal de komende tien jaar een heel ambitieus project sponsoren. De deal wordt volgende maand bekendgemaakt.

CEO Jochim Aerts deed de aankondiging van de nieuwe sponsordeal op een conferentie in Brussel. De naam van de ploeg die ze zullen sponsoren voor de komende tien jaar wordt op de rustdag in de Tour de France bekendgemaakt.

De CEO creëerde wat mist, maar zei wel dat het gaan over een ambitieuze ploeg die zowel een mannen- als vrouwenploeg heeft en waarvan de hoofdsponsor een groot internationaal bedrijf is.

“De ploeg wil binnen de tien jaar de Ronde van Frankrijk winnen”, zei Aerts aan Gazet van Antwerpen over de deal. “Na de testen kozen ze voor ons, ook al boden andere merken meer centen.”

Volgens de krant zou het, als je de bestaande deals met fietsenfabrikanten bekijkt, moeten gaan over DSM-firmenich, Uno-X, Movistar Team of Groupama-FDJ.

Arnaud De Lie

Ridley was sinds 2005 de vaste leverancier van Lotto Dstny, maar werd eind vorig jaar aan de kant geschoven en vervangen door Orbea, een Spaans merk. Een reden werd er niet gegeven, maar volgens GVA was kopman Arnaud De Lie niet tevreden over de fiets.

Aerts ontkent dat Ridley een klein merk is dat niet kan wedijveren met de grote merken.“Wij bezitten een eigen windtunnel waar toprenners komen testen. We werken net zoals andere merken samen met universiteiten en onderzoekscentra om nieuwe modellen te ontwikkelen. Bovendien zijn wij met 60 miljoen euro omzet ook niet zo klein.”