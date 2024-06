Arnaud de Lie heeft duidelijke boodschap voor de bondscoach over Olympische Spelen

De Belgische selectie voor de Olympische Spelen is nog niet bekend. Arnaud De Lie hoopt stiekem nog altijd om erbij te zijn.

Door de blessures van Remco Evenepoel en Wout van Aert wacht bondscoach Sven Vanthourenhout nog met het bekendmaken van de selectie voor de Olympische Spelen.

Er mogen vier renners mee, maar Evenepoel en Van Aert zijn in principe al zeker van hun plaatsje. Als ze fit zijn voor deze zomer, maar dat is normaal geen probleem.

Vanthourenhout moet dan nog twee namen selecteren, maar gemakkelijk wordt dat niet. Ook Arnaud De Lie hoopt om erbij te zijn, maar hij hoorde de bondscoach nog niet.

“Al kent hij mijn visie op de zaak, die heb ik hem in het begin van het jaar al meegegeven. De zin om te gaan is er nog steeds, het zou een unieke belevenis zijn. Geen probleem om me in dienst te stellen van Remco Evenepoel en/of Wout van Aert, ik deed het al eerder”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het is Vanthourenhout die de keuzes moet maken en De Lie zal die respecteren, zo geeft hij nog mee in het interview.

“Als het ja is, zal ik in de zevende hemel zijn. Indien niet, stort mijn wereld niet in. Nog Spelen, WK's en EK's genoeg in het verschiet. Vier beschikbare tickets is ook niet veel. Er wacht de bondscoach moeilijk huiswerk. Bonne chance, Sven!”