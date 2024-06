Heeft Remco Evenepoel hetzelfde karakter als hét enfant terrible uit het peloton? "Dat kan ik niet ontkennen"

Of Remco Evenepoel zelf blij wordt van een vergelijking met hét enfant terrible uit het peloton, weten we niet. In elk geval denkt Gianni Moscon dat hij en Remco op mekaar lijken.

De Italiaan is toch wel een figuur in het wielrennen met een bepaalde reputatie en sinds dit jaar is hij ook een ploegmaat van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step. Moscon vertelt bij In De Leiderstrui hoe het is om een teamgenoot van Remco te zijn en over de gelijkenissen die er volgens hem wel zijn tussen beide renners.

"Ik heb al best veel koersen samen met Remco gereden. Het is een onwijs fijne gast om mee samen te werken", heeft Moscon alvast mooie woorden in huis voor zijn kopman. Dat het best goed klikt tussen deze twee, kan ook een positief effect hebben op het sportieve rendement. "Dat weet ik wel zeker", bevestigt Moscon.

Evenepoel en Moscon hebben wat gemeen

Hij vindt dus dat hij en Remco Evenepoel wel wat gemeenschappelijk hebben. "We lijken in zekere zin op elkaar. Remco is heel direct en dat ben ik ook, haha! Dat kan ik simpelweg niet ontkennen. Remco en ik zijn beiden eerlijk en willen graag zeggen waar het op staat." Zo is het voor iedereen duidelijk wat ze aan mekaar hebben.

"Het is leuk om voor zo'n kopman te werken. Ook daarbuiten is de sfeer binnen de ploeg geweldig. We hebben een hechte groep", geniet de omstreden dertiger, die binnenkort Remco Evenepoel ook zal bijstaan in de Tour de France.