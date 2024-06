Analist pakt uit met oordeel dat Remco Evenepoel niet graag zal horen: "Ik denk dat Patrick Lefevere dat beseft"

Na zijn eerste koers sinds zijn val in het Baskenland kan iedereen zijn oordeel over Remco Evenepoel geven. Dat doet Cyrille Guimard dan ook.

De gewezen wielrenner analyseert de gebeurtenissen in wielermiddens regelmatig voor Cyclism'Actu en doet dat nu opnieuw. De Fransman heeft aandachtig naar de Dauphiné gekeken. Remco Evenepoel maakte daar indruk in de tijdrit, maar had het lastig in de bergen. Wat moeten we daar nu van denken met het oog op de Tour?

"We zouden de precieze redenen moeten weten van zijn opgelopen achterstand in de voorbereiding. Ik las dat Patrick Lefevere zei dat hij op schema zit, maar naar mijn mening is het toch zorgwekkend. Omdat Evenepoel regelmatig, op zware beklimmingen of bij een opeenvolging van bergpassen, heel snel tijd verliest."

© photonews

"En hij zodra hij afziet op het tweede plan belandt", gaat Guimard verder. "Als hij niet beter kan worden in de Tour de France, denk ik dat het moeilijk is om het podium te halen. Ik denk dat Lefevere dat beseft. Vandaag kunnen we bijna met zekerheid stellen dat Roglic beter zal zijn dan Evenepoel in het hooggebergte."

Eén van beiden volledig afschrijven zou te ver gaan. "Met zo'n twee renners is een eindzege altijd mogelijk, maar het zou vrij uitzonderlijke of zelfs dramatische koersomstandigheden vergen. Het zou me pretentieus lijken als iemand op dit moment zegt dat hij Tadej Pogacar kan of zal verslaan in de volgende Tour de France."