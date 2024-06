Cian Uijtdebroeks zet grote stappen: dit is zijn reactie na knappe race in Zwitserland

In de Ronde van Zwitserland heeft Adam Yates de macht gegrepen op de eerste aankomst bergop. Cian Uijtdebroeks is na zijn opgave in de Giro d'Italia dan weer stilaan stappen aan het zetten in de goede richting. Hij reageerde na zijn knappe prestatie zeer duidelijk.

Torstein Traeen won de eerste echte bergetappe in de Ronde van Zwitserland, terwijl Adam Yates de beste was van de klassementsmannen. Skjelmose, Almeida en Bernal wisten de schade het beste te beperken richting Gotthard.

Op een dikke minuut van Yates kwam het eerste groepje over de streep. Onley, Mas, Gall, Riccitello en Uijtdebroeks reden toen samen over de streep. De jonge Belg werd uiteindelijk zo negende in de daguitslag van de vierde etappe.

De jonge Belg stijgt daardoor met stip naar de achtste plaats in het klassement en lijkt na zijn opgave in de Giro d'Italia aan de weg naar boven bezig. En dus was hij zeker niet ontevreden over hoe de benen aanvoelden.

Uijtdebroeks voelt zich stilaan in orde

"Eigenlijk voelde ik me vandaag wel goed in orde. Het was de eerste lange inspanning sinds mijn opgave in de Giro d’Italia. Ik voel dat mijn lichaam iedere dag sterker wordt. Helaas miste ik de explosiviteit op het moment dat Yates en later ook Skjelmose aangingen.”

“Ondanks dat mijn ploegmaat Wilco Kelderman en ik iets verliezen, zijn de verschillen zeker nog niet heel groot. In de komende dagen gaan we weer proberen wat op te schuiven in het klassement. We staan er beiden niet heel slecht voor, dus we kunnen in de komende dagen zeker nog iets gaan uitrichten. De verschillen blijven speelbaar”, is hij duidelijk tegen Het Laatste Nieuws.