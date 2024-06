Met een fiets voorsprong: Belgische sprintbom bewijst andermaal hoe goed hij is

In de Ronde van België kregen we een nieuwe boeiende etappe voor de kiezen, met de kroniek van een aangekondigde sprint. Toch waren er onderweg de nodige heuvels om toch voor een verrassing te zorgen.

Een vroege vlucht met zeven met onder meer Lyndsay De Vylder erbij mocht de openingsuren van de koers kleuren, maar al snel was duidelijk dat zij geen aanspraak zouden kunnen maken op de dagzege in de rit van vrijdag.

De start van de etappe was in Turnhout, de finish lag 188 kilometer verder in Scherpenheuvel. Vooraf werd een sprint verwacht door de renners, met heel wat snelle mannen als Kooij, Philipsen, Jakobsen en Merlier in het peloton.

© photonews

Sander De Pestel ging op en over de kopgroep voor een mooie solo, maar ook hij werd snel ingerekend. Daarna gingen we naar de finale, waarin het steevast draaien en keren was en heel wat renners nog een uitval probeerden.

Jasper Philipsen maakt indruk in sprint

In de Gouden Kilometer was het Waerenskjold die tot drie keer toe de sterkste was en zo negen bonificatieseconden pakte. Uiteindelijk werd het tempo in het peloton echter zo hard opgedreven dat er niemand echt wegraakte en we toch de sprint kregen die we vooraf al hadden aangekondigd.

In de sprint zat Tim Merlier snel vast, waardoor hij nooit aanspraak kon maken op de dagzege. Jasper Philipsen zat wél goed gepositioneerd en hield uiteindelijk iedereen vrij makkelijk af: hij won met een fietslengte verschil. Olav Kooij en Gerben Thijssen vervolledigden het podium.