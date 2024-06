📷 Knappe beelden! Zo pakt vriendin van Jasper Philipsen hem aan na zijn overwinning

Jasper Philipsen won vrijdag met voorsprong de tweede rit van de Baloise Belgium Tour. Een zege die vooral heel veel deugd doet voor het moreel.

De nederlaag van donderdag tegen Tim Merlier was een fikse kaakslag voor Jasper Philipsen. Maar als je ziet hoe hij op vrijdag de overwinning pakte, dan is er zeker geen mentaal probleem bij de sprinter van Alpecin-Deceuninck.

Amper enkele tellen nadat hij in Scherpenheuvel de overwinning had gepakt stond vriendin Melanie Peetermans naast hem. Een kus op de mond, een knuffel en een streling over de helm van Philipsen waren haar deel in de vreugde.

Maar het was ook goed te horen wat ze tegen Philipsen zei. “Schat! Schat! Proficiat! Ik zei toch dat je het kon!”, was haar boodschap. Het was duidelijk dat Philipsen een mentale opkikker goed kon gebruiken.

“Wanneer ik verlies, durf ik mijn hoofd laten hangen en mezelf in vraag stellen. Dat heb ik donderdagavond ook gedaan”, zei Philipsen achteraf aan Het Laatste Nieuws.

“‘Waarom ging ik die sprint niet op tijd aan? Waar zat ik op te wachten?’ Zaken die vanzelfsprekend lijken, maar waar ik blijkbaar toch over twijfelde omdat ik lang niet had gesprint. Dan moet ik mezelf bij elkaar rapen en proberen beter doen.”

De boost van het vertrouwen richting de Tour de France is er dan ook weer helemaal. “Ik wist dat ik goed had gewerkt op hoogtestage in La Plagne. Het was gewoon even nodig om de timing en automatismen van de sprint te kweken en vertrouwen op te doen met de lead-out.”