Cian Uijtdebroeks zakt door het ijs en is niet karig met zelfkritiek, dit is wat Visma-Lease a Bike hem (niet genoeg) zegt

Cian Uijtdebroeks is door het ijs gezakt. Om die vaststelling kunnen we helaas niet heen na de voorlaatste rit in de Ronde van Zwitserland.

Het overkomt hem heus niet alleen. Zelfs absolute grootheden maken het soms mee, denk maar aan Tadej Pogacar vorig jaar in de Tour. Het was sowieso vooraf de vraag hoe ver Cian Uijtdebroeks al opnieuw stond na zijn opgave in de Giro. In de eerste vijf dagen ging hij nog aardig mee in de Ronde van Zwitserland.

Het grotere tijdsverlies in rit 6 was al een teken aan de wand. Een dag later liep het van en naar Villars-sur-Ollon helemaal mis: Uijtdebroeks kreeg een tik om de oren van meer dan 15 minuten en bereikte de streep pas als 91ste uit de rituitslag. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze klap niet helemaal onverwacht kwam.

Uijtdebroeks kijkt naar zichzelf

"Om heel eerlijk te zijn: de conditie is niet wat het geweest had moeten zijn. Dat was duidelijk en misschien ook wel logisch. Misschien dat ik iets te snel ben gegaan met mijn opbouw en dat het lichaam wat leeg is", kijkt Uijtdebroeks in eigen boezem in een reactie bij In De Leiderstrui. Die opgave in de Giro kwam er niet door niets.

"Dat heeft ook wel zijn impact gehad, maar ik ben iemand die altijd naar het volgende doel wil gaan. Ik weet dat ik soms té rap ga en dat is nu wel even gebeurd", erkent hij. "Dan zegt het lichaam: Cian, het is nu wel even goed geweest. Of de ploeg dat ook zegt? Toch wel. Mij moet je niet motiveren, maar eerder afremmen."

Visma-Lease a Bike moet strenger handelen

Ze communiceren bij Visma-Lease a Bike dus wel richting Uijtdebroeks om af en toe op de rem te gaan staan. Maar blijkbaar niet (daadkrachtig) genoeg, anders was hem wel duidelijk gemaakt dat een deelname aan de Ronde van Zwitserland te vroeg kwam.