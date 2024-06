Dit heeft Lore Van de Weyer (de ex-vrouw van Tom Boonen) te vertellen over de scheiding en huidige verstandhouding

Tom Boonen was afgelopen weekend weer te zien aan de zijde van ex-partner Lore Van de Weyer. Beiden moesten gaan bijzitten in Mol tijdens de verkiezingen. De ex-partners hebben nog steeds een goede verstandhouding.

De twee hebben samen een tweeling van negen jaar: Jacqueline en Valentine. En de verstandhouding tussen beiden is nog steeds goed. In een relatie zou dat echter niet meer gaan lukken. Het begon in de nadagen van de carrière van Tom Boonen, toen Van de Weyer een opleiding volgde tot systemisch coach.

"Een tijdje later is het thuis moeilijk beginnen te gaan tussen Tom en mij. We voelden dat we er niet meer uit geraakten en hebben beslist dat we gingen scheiden", aldus Van de Weyer daarover nu in een interview met Het Laatste Nieuws.

Lore Van de Weyer spreekt over scheiding met Tom Boonen

"Eerst vond ik dat alles Toms fout was, maar gaandeweg heb ik gezien dat het niet klopte, dat ik er ook m’n eigen aandeel in had. Vandaag kan ik naar Tom en zijn vriendin kijken zonder wrok, wraak of spijt", is ze openhartig.

Ze diste ook een metafoor op over stewardessen: "Het kan in een vliegtuig turbulent zijn. Maar zolang de stewardessen nootjes blijven uitdelen, is alles oké. Tom en ik zijn de stewardessen en we moeten van onze kinderen niet verwachten dat zij de nootjes gaan uitdelen omdat wij het niet meer weten."