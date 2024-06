Stilaan in Tour-vorm? Wout van Aert maakt indruk op hoogtestage en komt met poëtische woorden

Wout van Aert is momenteel op hoogtestage in Tignes. Daar werkt hij elke dag een interessante etappe af van wisselende lengte en niveau. Ook dit weekend was hij volop bezig met de benen te testen en trok hij op pad.

Op zaterdag was Wout van Aert een aantal uren op pad met Matteo Jorgenson. Dat weten we door zijn Strava-account in de gaten te houden. Elke dag vertoeven Van Aert en zijn ploegmaats van de potentiële Tour-ploeg in dezelfde omgeving.

Het gaat de hele tijd langs Tignes en Val d'Isère. Daar vormt de etappe van zaterdag alvast geen uitzondering op. De afstand van de trainingen kan variëren en op zaterdag werd zo'n vijf uur gereden, bergop en bergaf.

Met een gemiddelde van 27,5 kilometer per uur in een rit met heel veel hoogtemeters lijkt het erop dat Wout van Aert en de rest van de ploeg stilaan in topvorm aan het komen zijn. De Tour de France komt natuurlijk steeds dichterbij.

Krenten en pap

De voorbije dagen heeft Wout van Aert bovendien ook weten te verbazen met zijn poëtische mogelijkheden. Een paar dagen geleden kwam hij nog met "Killer bees coming out of hibernation", een verwijzing naar de vroegere bijnaam van (toen nog) Jumbo - Visma.

Op zaterdag kwam hij met "De pap maakt ook dat de krenten lekker smaken" als bijschrift bij zijn Strava-activiteit. Een verwijzing naar het (Nederlandse) spreekwoord de krenten uit de pap halen, wat zoveel betekent als het beste ergens uit halen.