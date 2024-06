Vannieuwkerke zegt wat een gigantisch succes zou zijn: "In ons land zelden betere coureurs opgestaan dan Evenepoel"

Karl Vannieuwkerke zal op de eerste rij zitten om de kunsten van Remco Evenepoel in zijn allereerste Tour de France te volgen. De presentator van Vive le Vélo laat zijn licht schijnen op de mogelijkheden.

Dat doet Vannieuwkerke in De Zondag bij een vooruitblik naar de sportzomer. Daarin wordt meteen aangehaald hoe Tadej Pogacar de wielerwereld domineert in 2024. De verwachting is dat de Sloveen ook in de Tour gaat heersen. Stel je maar eens voor dat Evenepoel naast hem op het tweede schavotje kan staan in Nice.

"Het wordt Remco's eerste Tour, meteen tweede worden, zou een gigantisch succes zijn. Maar we moeten realistisch blijven, hij moet gaan voor ritwinst in misschien één of twee etappes. En dan wel zien waar hij in het klassement strandt", bekijkt Vannieuwkerke het nuchter. Al durft de commentator ergens ook wel te dromen.

Laatste tijdrit in voordeel Evenepoel

"Anderzijds, al mogen we het verwachtingspatroon niet te hoog leggen, weet je nooit: Pogacar misschien over zijn top, Vingegaard niet 100 procent, de laatste rit in Nice is een tijdrit, als hij dan nog maar op 30 of 40 seconden zit..." Dat is uiteraard het absolute droomscenario. Maar laat ons al eens verder kijken dan 2024.

Want Pogacar kloppen zal niet enkel dit jaar een moeilijke taak zijn. Het is ook de uitdaging die Evenepoel de volgende jaren wacht, aangezien de tweevoudig Tourwinnaar amper een jaartje ouder is. "Alles kan. Momenteel is Pogacar hors catégorie, maar een wielercarrière loopt altijd in golven", panikeert Vannieuwkerke niet.

Pogacar is te kloppen

"En Pogacar heeft tenslotte vorig jaar ook de Tour niet gewonnen. Integendeel, hij heeft hem tegen Vingegaard ver-lo-ren. En er zijn tenslotte in ons land zelden betere coureurs opgestaan dan Evenepoel. Dat is een absolute wereldtopper, hoor."