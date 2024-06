Tim Merlier onthult succesrecept van zijn twee zeges in België na loodzware Giro

Tim Merlier heeft in de Ronde van België twee keer toegeslagen met een zege. De sprinter van Soudal Quick-Step behoort zondag tot een van de favorieten voor het BK.

In de Giro toonde Tim Merlier al dat hij heel wat in zijn mars heeft door in de laatste week twee ritten te winnen. Na een uitstapje naar het gravel, met winst in Denemarken, deed Merlier er deze week nog eens twee zeges bij in België.

De tweevoudige ex-Belgische kampioen op de weg klopte twee keer Jasper Philipsen, die toewerkt naar een deelname aan de Tour. Zondag was niet de makkelijkste rit, maar Merlier trok dus weer aan het langste eind.

Merlier dankt trainer na lastige Giro

"Ik moet na een zware koers niet inboeten op mijn power, ook al waren daar de afgelopen jaren soms wat twijfels rond", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad. En Merlier kwam ook bijzonder goed uit de Giro.

"Ik heb me in de Giro bewust niet volledig leeg gereden. Toen ik wist dat ik kon laten lopen, deed ik dat ook. Mijn trainer verdient ook een pluim op z’n hoed dat hij het goed heeft aangepakt om me m’n frisheid te laten terugvinden richting deze Ronde van België."

Merlier is zondag dus één van de topfavorieten voor een derde Belgische titel, al wordt dat niet makkelijk op een parcours van 216 kilometer met 1800 hoogtemeters. "Ik trek met een gerust gevoel naar het BK", is Merlier duidelijk.