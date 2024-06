🎥 Apart! Speciale wens Vollering na dubbelslag, vrouw Intermarché-man schreeuwt hem naar titel en primeur Wyseure

Soms kan de koers aparte taferelen opleveren. Een straffe teamgenote van Lotte Kopecky en een Intermarché-Wanty renner zorgden hiervoor. Het is te zeggen: eigenlijk deed de vrouw van die laatste vooral haar duit in het zakje.

Maar eerst dus aandacht voor de vrouwenkoers met de Ronde van Zwitserland. Demi Vollering begon reeds als leidster aan de slotetappe van en naar... Champagne. Zij mocht ook de champagne ontkurken, want de Nederlandse won ook de laatste rit door de sprint tegen Longo Borghini, Bradbury en Niewiadoma af te ronden.

Vollering heeft niet veel tijd

Automatisch was Vollering ook de eindwinnares. Een mooie dubbelslag dus aan het einde van deze rittenkoers. Veel tijd voor interviews of het slaan van een babbeltje had ze niet. Ze had een uitdrukkelijke wens. "Kan de inhuldiging een beetje snel? Ik rijd morgen het Nederlands Kampioenschap", aldus de renster.

Het is inderdaad de periode van de nationale kampioenschappen. In Estland zijn ze er al vroeg bij. Daar is de wegrit bij de mannen reeds verreden. Het is geen verrassing wie zich tot Ests kampioen tijdrijden heeft gekroond. Rein Taaramäe van Intermarché-Wanty heeft het al voor de achtste keer in zijn carrière klaargespeeld.

Rein Taaramäe’s wife Hanna encourages her husband to become Estonia champion 🇪🇪😍



Result: Victory by 5 seconds 🥇 pic.twitter.com/kB35z2RVPT — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) June 18, 2024

Een absoluut record, hij haalde het met vijf seconden verschil. Hij werd dan ook vooruit geschreeuwd vanuit de ploegwagen. Daar zat immers ... zijn vrouw achter het stuur. Ons Ests is niet heel goed, maar ze was alleszins vol enthousiasme via de radio haar man aan het aanmoedigen om volle blak te blijven gaan.

Ook in eigen land werd er nog gekoerst. In de Sint-Elooisprijs, of Ruddervoorde Koers zoals het ook genoemd wordt. Joran Wyseure soleerde namens de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck naar winst, met ruim een halve minuut voorsprong op de achtervolgende groep. De eerste zege in een profkoers op de weg voor de crosser.