Alles voor de sportieve doelen: Remco Evenepoel zet verder in op professionalisering en versterkt zijn entourage

Het is Remco Evenepoel echt wel menens om zijn sportieve doelen te realiseren, zowel op korte als op lange termijn. Zijn entourage verwelkomt een nieuw lid.

De renner van Soudal Quick-Step laat in een communiqué weten dat David Steegen voortaan zijn persoonlijke perswoordvoerder is. Steegen zal ook alle niet-sportieve persaanvragen van Evenepoel behandelen. Alles wat wel aan de koers gelinkt is zal nog steeds behandeld worden door de persdienst van zijn ploeg.

Remco Evenepoel legt ook uit wat er schuil gaat achter het toevoegen van David Steegen aan zijn entourage. "Ik wil mij volledig kunnen concentreren op mijn sportieve prestaties en het bereiken van mijn persoonlijke sportieve doelen. Daarom zal David mij bijstaan in het beheer van de media-aanvragen", is zijn logische verklaring.

Perschef Evenepoel met link met Anderlecht

Voor wie een brede interesse heeft in de Belgische sportwereld doet de naam David Steegen misschien wel een belletje rinkelen. Hij werkte van 2009 tot en met 2022 voor voetbalclub RSC Anderlecht. Eerst als Communications Manager en later als Head of Public Affairs. De man in kwestie richt zich nu dus weer op communicatie.

En de communicatie verzorgen voor één van de meest gekende namen uit de internationale sportwereld brengt ongetwijfeld heel wat met zich mee. Er is in ieder geval al een link met Remco Evenepoel. Ook de wielrenner zelf is immers fan van voetbalclub Anderlecht.