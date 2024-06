Remco Evenepoel legt uit waar hij zijn mentale kracht vandaan haalt en het antwoord is best verrassend

Als er één zaak Remco Evenepoel typeert, dan is het wel zijn mentale kracht. Dat is een grote reden waarom hij vandaag bekend staat als een topwielrenner.

Denk maar aan hoe hij helemaal is kunnen doorstoten naar de wereldtop na zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije. Of aan de Vuelta van vorig jaar: een mindere dag hielp het klassement om zeep, maar hij vlamde nog naar drie ritzeges en de bergtrui. En dit jaar knokt hij terug na een val in de Ronde van het Baskenland.

Evenepoel heeft die mentale weerbaarheid zowaar uit het voetbal. The Athletic, het sportdepartement van The New York Times, schetst hoe Evenepoel evengoed de linksachter had kunnen zijn van de Belgische ploeg op het EK voetbal in plaats van een kanshebber in de Tour de France. Stel je maar eens voor dat het zo gelopen was.

Evenepoel ook in voetbal op hoog niveau

Zo komt onder meer Bob Browaeys aan het woord, die Evenepoel als voetbalcoach van de nationale U16 onder zijn hoede had. "Hij was van het hoogste niveau. Ik heb nog nooit een speler gehad met zo'n hoge prestatiemindset. Dat was ongelooflijk", vertelt Browaeys in geuren en kleuren aan het Amerikaanse medium.

"In het voetbal moet je je tegenstander mentaal proberen kraken. Dat doe je door je voet een beetje harder op zijn teen te zetten dan je zou mogen. Zulke dingen helpen me in een wielerwedstrijd", laat Evenepoel dan weer zelf optekenen. Ook in de koers is het immers zaak om mentaal de bovenhand te nemen op de tegenstand.

Grapje Soudal Quick-Step

Knap dat hij dat van de ene naar de andere sport kan meenemen. Zijn huidige wielerploeg maakte nog een grapje op sociale media over hoe de Rode Duivels iemand als hem nodig hebben op het EK voetbal.