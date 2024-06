Soudal Quick-Step zet Remco Evenepoel in de schijnwerpers na Belgische ontgoocheling in de sportwereld

Bij Soudal Quick-Step weten ze als geen ander dat Remco Evenepoel een man is van vele talenten. Hij is uitgegroeid tot een wereldtopper in het wielrennen, maar heeft ook wat met voetbal.

Het is geen geheim dat Remco Evenepoel tijdens zijn jeugd voetbalde voor clubs als Anderlecht, PSV en KV Mechelen. Anno 2024 vereist het bestaan van profwielrenner zijn volledige focus, al blijft hij ook wel een voetballiefhebber. In zijn vrije tijd passeert hij al eens langs stadions en is hij supporter van Anderlecht en Arsenal.

Remco Evenepoel zal dus ook wel in de gaten hebben gehouden wat de nationale Belgische voetbalploeg deed in zijn eerste wedstrijd op het EK voetbal. Dat was niet al te best: de Rode Duivels verloren met 0-1 van Slovakije na een match met aardig wat gemiste kansen en pech, maar ook een niet zeer overtuigend spelniveau.

Dat heeft het social mediateam van zijn wielerploeg Soudal Quick-Step geïnspireerd. Op het X-account van de wielerformatie verscheen immers een foto van Remco Evenepoel in een shirt van de Rode Duivels. "België heeft deze kerel nodig voor de resterende wedstrijden van het EK 2024", staat er ook nog eens bijgeschreven.

Een grappige kwinkslag natuurlijk, en ook de emoji hierachter maakt nog eens duidelijk dat het zo bedoeld is. "Hij is beter dan de meesten op het veld", is één van de reacties. Al is het voor wielerfans uiteraard prima dat hij zich nu focust op de koers. "Dit kan niet, want het is bijna tijd voor de Tour", klinkt het.