Wout van Aert knalt er nog eens tegenaan in de bergen en is al helemaal mee met single van controversiële Joost Klein

Het zijn stilaan de laatste inspanningen - voorlopig toch - voor Wout van Aert in de bergen. Het einde van de hoogtestage komt beetje bij beetje dichterbij.

Dat kan ook moeilijk anders, want de start van de Tour de France staat al op het programma op 29 juni. De verwachting is dat het een Tour wordt mét Van Aert. Komende zondag wordt hij dan weer verwacht in zijn thuisland, voor het BK op de weg in Zottegem. Tot dan wachten hem nog trainingsdagen in de bergen.

Elke dag dat hij zich nog wat beter kan voorbereiden op de Tour de France grijpt Wout van Aert die kans met zijn beide handen. Hij heeft vandaag niet zijn allerzwaarste trainingsrit van de hoogtestage afgewerkt, maar het was toch opnieuw een heel stevige tocht. Dat kunnen we afleiden uit de gegevens op zijn Strava-account.

Van Aert werkt weer stevige training af

Wout van Aert heeft vandaag 126,9 kilometer gereden in de buurt van Tignes. De bergachtige omgeving heeft hem in staat gesteld om er toch weer 3173 hoogtemeters bij te doen. Het zijn er soms al veel meer geweest, maar dat is nog altijd behoorlijk pittig. Van Aert is 4 uur, 21 minuten en 24 seconden bezig geweest met deze training.

Uiteraard geen training zonder een bijzondere omschrijving op Strava, zo kennen we hem ondertussen. "Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom, laat me maar blazen in m'n luchtballon", schrijft Van Aert. Deze tekst komt op een haar na terug in Luchtballon, de nieuwe single van de Nederlandse artiest Joost Klein.

Blazen in de Franse bergen voor Van Aert

In zijn single gaat het over 'vliegen in m'n luchtballon'. Al kunnen we goed begrijpen dat het in de Franse bergen voor Van Aert eerder blazen dan vliegen is. Het is alleszins een spraakmakende muziekkeuze. Joost Klein deed voor Nederland mee aan het Songfestival, maar werd door een incident nog voor de finale gediskwalificeerd.