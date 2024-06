🎥 Heerlijk toch! Demi Vollering vraagt dat ceremonie en interview snel vooruit gaan

Demi Vollering heeft in de Ronde van Zwitserland de puntjes op de i gezet. Ze won de slotrit en pakte ook nog eens de eindzege.

Demi Vollering won de eerste twee ritten van de Ronde van Zwitserland en pakte nu ook nog eens de laatste etappe en de eindzege. “Ik heb inderdaad drie van de vier ritten gewonnen”, zei Vollering in het flashinterview.

“Eerlijk gezegd zag ik dat niet aankomen. Vooral in deze laatste rit had ik het niet verwacht', doelt ze vervolgens op het feit dat ze de spurt van een elitegroepje won. 'Het was heel tof om weer eens te sprinten om de zege. Dat was alweer even geleden, maar het geeft een erg goed gevoel. Ik houd er wel van.”

Vollering was blij met de overwinning en neemt heel graag deel aan een huldiging en interviews, maar nu drong ze toch aan dat alles heel snel zou afgewerkt worden. En daar had de Nederlandse een goede reden voor.

Ze kijkt uit naar de Tour de France, haar belangrijkste doel van het jaar, en de Olympische Spelen. Daarna volgt ook het WK in Zwitserland. Maar meer tijd had ze echt niet, want nu wou ze snel vertrekken.

Vandaag staat immers in Steenbergen het Nederlands kampioenschap tijdrijden op de agenda en Vollering moest nog van Zwitserland naar Nederland reizen. “Als ik mijn vlucht maar haal zo meteen”, zei ze over haar deelname aan het kampioenschap tijdrijden.