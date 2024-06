Wordt hij de eerste luitenant naast Evenepoel en Van Aert in Parijs? "Dit is mijn enige kans"

Op de Olympische Spelen in Parijs zullen Wout van Aert en Remco Evenepoel de kopmannen zijn bij België. Daardoor zijn er nog maar twee plekken over in de Belgische ploeg.

België mag net als onder meer Slovenië vier renners aan de start brengen tijdens de wegrit van de Olympische Spelen in Parijs. Tijdrijders Wout van Aert en Remco Evenepoel komen dus al zeker aan de start.

Vraag blijft dus wie bondscoach Sven Vanthourenhout nog zal meenemen. Kiest hij nog voor twee andere kopmannen of gaan er twee renners mee die in dienst zullen rijden van Evenepoel en Van Aert?

Stuyven naast Evenepoel en Van Aert in Parijs?

Onder meer Jasper Stuyven is een van de kanshebbers om mee te gaan naar Parijs. "De bondscoach moet nog enkele knopen doorhakken, er zijn nog zeven of acht kandidaten", zegt Stuyven bij Het Nieuwsblad.

Stuyven was er nog nooit bij op de Spelen. In Londen (2012) was hij nog geen prof, in Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021) lag Stuyven eigenlijk niet echt wakker van de Olympische Spelen.

"Maar nu met Parijs is er ook wel het besef gekomen dat dit misschien mijn enige kans wordt op een deelname aan zo’n groot sportevenement als de Spelen. De laatste jaren is het dan ook in mijn hoofd wat meer beginnen te leven."