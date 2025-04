Mentaal voordeel op Pedersen en Van der Poel? Vanmarcke ziet twee opstekers voor Van Aert

Wout van Aert werd net als in 2023 vierde in de Ronde van Vlaanderen. Voor Parijs-Roubaix ziet Sep Vanmarcke twee goede signalen.

Vierde in de Ronde van Vlaanderen, meer zat er niet in voor Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen. In de sprint moest hij zijn meerdere erkennen in Mads Pedersen en Mathieu van der Poel.

Van Aert kan zich zeker optrekken aan dat resultaat. Twee jaar geleden werd hij ook vierde in de Ronde, een week later werd hij derde in Parijs-Roubaix. Een lekke band op het einde van Carrefour de l'Arbre nekte hem toen.

Van Aert kon Pedersen en Van der Poel pijn doen

Sep Vanmarcke vindt dat Van Aert met veel vertrouwen naar Parijs-Roubaix mag trekken. "Van Aert zal de finale van de Ronde zeker nog eens herbekijken en hij zal daar een enorme mentale boost van krijgen", zegt Vanmarcke in Café Koers.

"Hij gaat op de beelden zien dat hij toppers als Pedersen en Van der Poel eindelijk nog eens pijn heeft kunnen doen. Dat moet hem echt motiveren." En Vanmarcke ziet nog iets anders waar Van Aert zich aan kan optrekken.

Zijn vorm is namelijk ook groeiende en Parijs-Roubaix ligt nog zo'n week na zijn hoogtestage, waar hij nu volop de vruchten van moet plukken. "Ik ben ervan overtuigd dat hij deze week nóg een stap vooruit gaat zetten", zegt Vanmarcke nog.