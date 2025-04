🎥 Dat overkomt hem geen tweede keer: Tadej Pogacar krijgt striemend fluitconcert

Een dag na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen was Tadej Pogacar alweer in Monaco. Daar woonde hij een tenniswedstrijd bij, maar dat verliep niet van een leien dakje.

Na de inspanning was het tijd voor wat ontspanning, dacht Tadej Pogacar. Zondagavond was hij na zijn tweede zege in de Ronde van Vlaanderen alweer teruggekeerd naar Monaco, maandag stond in het teken van ontspanning.

De wereldkampioen trok met zijn verloofde Urska Zigart naar een tennismatch op het ATP-toernooi van Monte Carlo. En Tadej Pogacar of niet, ook hij moet zich aan de regels houden die er zijn bij een tenniswedstrijd.

Pogacar uitgefloten tijdens tenniswedstrijd

Pogacar kwam te laat (weer) het stadion binnen en zat nog niet op zijn plaats toen spelers Bu en Musetti al klaar stonden om weer verder te spelen. Het leverde Pogacar een uitbrander op van de scheidsrechter.

"Ga naar uw plek, alsjeblieft. We wachten op u", zei de umpire. Het duurde nog een tiental seconden voor Pogacar op zijn plaats zat, het leverde hem zelfs een klein fluitconcert op, de Sloveen kon er wel om lachen.

Het zal voor Pogacar wellicht het enige moment van ontspanning zijn deze week. De wereldkampioen komt zondag voor het eerst in zijn carrière aan de start in Parijs-Roubaix en is er meteen een van de topfavorieten.