Victor Campenaerts grijpt naast zege in het Baskenland en reageert bijzonder teleurgesteld

Victor Campenaerts is er niet in geslaagd om de openingstijdrit in de Ronde van het Baskenland te winnen. En daar was hij bijzonder teleurgesteld over.

Zonder kopmannen zoals Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson of Simon Yates aan de start van de Ronde van het Baskenland kon Victor Campenaerts zijn kans gaan in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland. Campenaerts zette na iets meer dan vier kilometer de derde snelste tijd neer van alle renners. Hij verloor daar net iets minder dan drie seconden op Maximilian Schachmann. Dat kon Campenaerts in het tweede deel niet meer rechtzetten. Geen zege voor Campenaerts in het Baskenland Na 16,5 kilometer werd hij uiteindelijk zevende in de tijdrit, op net iets meer dan twaalf seconden van Schachmann. Daarmee werd Campenaerts de tweede Belg in de daguitslag, Ilan Van Wilder was een paar tienden sneller en werd zesde. "Dit is een teleurstelling. Ik ben een beetje te snel vertrokken, maar dat blijkt geen excuus, want er zijn renners die voor mij eindigen, die aan het eerste tussenpunt nog een betere tijd hadden", reageert Campenaerts bij VTM Nieuws. Dinsdag wil Campenaerts Zingle helpen in de sprint, daarna mikt Visma-Lease a Bike op klimmers Tulett en Kuss. "Ze zeggen dat in geen enkele andere koers zo snel bergop gereden wordt dan hier. Ik wil hier mijn klimmersbenen een eerste keer zoeken." En dat met het oog op de Tour deze zomer. Results powered by FirstCycling.com