Opnieuw zware tegenslag voor Berckmoes? Lotto komt met nieuws na zware valpartij in de Ronde

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het zit voorlopig niet mee voor Jenno Berckmoes. Hij miste al het eerste deel van het seizoen door een bacterie en ging in de Ronde van Vlaanderen zwaar tegen de grond.

Tussen eind januari en eind maart kon Jenno Berckmoes (24) niet koersen door een bacterie. Zo'n drie weken geleden maakte hij zijn rentree in Milaan-Sanremo. In Gent-Wevelgem sprintte hij nog naar de achtste plaats.

In de Ronde van Vlaanderen was Berckmoes door de afwezigheid van Belgisch kampioen Arnaud De Lie samen met Arjen Livyns de vooruitgeschoven man. Maar op 125 kilometer van de streep liep het mis voor Berckmoes.

Voorjaar in gevaar voor Berckmoes?

Hij kwam zwaar ten val en er was meteen veel bloed aan zijn hoofd te zien. Berckmoes moest de strijd staken en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Lotto kwam niet veel later al met een medische update over Berckmoes

"Jenno liep een hersenschudding, een hoofdblessure en meerdere schaafwonden op. Hij blijft momenteel in het ziekenhuis ter observatie", schrijft de Belgische ploeg op zijn sociale media.

Dit voorjaar staan de Brabantse Pijl (18 april), de Amstel Gold Race (20 april) en Luik-Bastenaken-Luik (27 april) nog op zijn programma. Het is onzeker of Berckmoes over 10 dagen zijn voorjaar kan hervatten.