"Vreselijk, anti-reclame voor de sport": manier waarop Kopecky won stuit op kritiek

Lotte Kopecky schreef zondag geschiedenis met een derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen. De concurrentie legde haar in de finale echter weinig tot niets in de weg.

Nadat Kopecky op de Oude Kwaremont zelf initiatief had genomen, reed ze na de Paterberg met Niewiadoma, Lippert en Ferrand-Prevot naar Oudenaarde. Kopecky was op papier de snelste, maar niemand viel haar op 12 kilometer ook maar één keer aan.

Onbegrijpelijk voor Thijs Zonneveld. "Als je in een kopgroep van vier met Kopecky gewoon naar de finish rijdt, vind ik dat vreselijk. Het is anti-reclame voor de sport", zegt de Nederlander in zijn podcast In De Waaier.

Concurrenten Kopecky reden voor het podium

"Ferrand-Prévot wilde zich laten zien, Lippert leek genoegen te nemen met een podiumplek en Niewiadoma viel pas aan met 600 meter te gaan. Dat is natuurlijk veel te laat." Kopecky reed het gat ook heel makkelijk dicht op Niewiadoma, die uiteindelijk vierde werd.

"Als je weet hoe snel Kopecky is, moet je alles proberen om haar af te schudden. Maar er gebeurde helemaal niks. Koersen draait om winnen, niet om voorzichtig voor het podium te rijden. Laat dat weer het uitgangspunt worden."

Volgens Zonneveld zal de zege van Kopecky dan ook niet memorabel zijn. "Zij kan hier niets aan doen, ze doet gewoon wat ze moet doen. Maar dit is geen overwinning waar we over tien jaar nog eens aan terugdenken."