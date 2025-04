Straffe ambities bleken ijdele hoop: Soudal Quick-Step reed zijn slechtste Ronde van Vlaanderen ooit

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Soudal Quick-Step kwam er niet aan te pas in de Ronde van Vlaanderen. The Wolfpack zette zijn slechtste resultaat ooit neer sinds zijn oprichting.

Met het vertrek van Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen en het forfait van Europees kampioen Tim Merlier stond Soudal Quick-Step zonder echte kopman aan de start van de Ronde van Vlaanderen.

Yves Lampaert, vorig jaar nog 18de in de Ronde, hoopte vooraf nog op een goed resultaat. Paul Magnier, nog tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, was wat ziekjes en stond op halve kracht aan de start.

Slechtste Ronde van Vlaanderen ooit voor Soudal Quick-Step

Het werd echter een editie om snel te vergeten voor Soudal Quick-Step. Yves Lampaert eindigde in de groep die sprintte om de achtste plaats, maar had niets meer in de benen. Hij werd als eerste van de ploeg 38ste.

Sinds de oprichting van de ploeg in 2003 eindigde de eerste renner van The Wolfpack nooit verder in de uitslag. Veel woorden maakte de ploeg er niet aan vuil, op hun website spreekt de ploeg van "een snelle en zware Ronde van Vlaanderen".

Het is hopen op beterschap voor Soudal Quick-Step in Parijs-Roubaix, maar vorig jaar eindigde de ploeg ook ver in de achtergrond. Lampaert werd toen 36ste op ruim zeven minuten van winnaar Mathieu van der Poel.

Resultaat Soudal Quick-Step Ronde van Vlaanderen

38ste Yves Lampaert op 2:19

62ste Paul Magnier 7:23

78ste Pepijn Reinderink 7:23

79ste Casper Pedersen 7:23

84ste Pascal Eenkhoorn 9:38

DNF Luke Lamperti

DNF Bert Van Lerberghe