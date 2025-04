Michel Wuyts spreekt vrijuit over gedwongen vertrek bij VRT én onthult groot verschil met VTM

Michel Wuyts moest in 2021 afscheid nemen bij VRT nadat hij de pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt. Vier jaar later is Wuyts nog altijd tevreden met zijn overstap naar VTM.

In 2021 nam de VRT afscheid van Frank Raes en Michel Wuyts, twee iconische stemmen van de openbare omroep. Wuyts had niet het gevoel dat hij uitverteld was en ging begin 2022 aan de slag bij VTM.

De commerciële zender heeft veel minder rechten op wielerwedstrijden dan de openbare omroep, maar Wuyts wel zijn tanden zetten in podcasts en analyses. En zijn column bij Het Laatste Nieuws liep zo ook door.

"Ik stelde vast dat ze bij DPG Media (moederbedrijf van VTM, nvdr.) met een enorme gedrevenheid en een moeilijk te evenaren blijdschap aan een opdracht beginnen, terwijl het er bij de VRT toch iets routineuzer aan toeging", deelt hij toch een steekje uit bij Primo.

Milaan-Sanremo en E3 Saxo Classic bij VTM

Wuyts krijgt bij VTM slechts een paar opdrachten per jaar als commentator, maar toch knaagt het niet. "Nee. Wat niet wegneemt dat ik zo blij als een kind was dat ik nu voor VTM naast Milaan-Sanremo ook de E3 Saxo Classic mag doen."

"Dat dat in 1991 de allereerste koers was waar ik live bij betrokken was, maakt het extra bijzonder. Ik deed toen de verslaggeving van op de motor, terwijl ik nooit eerder op zo’n ding had gezeten", besluit Wuyts.