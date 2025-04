Toon Aerts krijgt unieke opportuniteit door grote aankondiging van... Lotto

Het nieuws hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel bevestigd. Lotto Cycling Team en veldritteam Deschacht-Hens-FSP gaan nauw samenwerken.

"Lotto Cycling Team kondigt met trots een nieuwe samenwerking aan met Deschacht-Hens-FSP. Met deze stap versterken beide teams hun positie binnen het Belgische wielrennen en leggen ze samen de basis voor een duurzame structuur in het veldrijden."

"Voor de huidige renners van Deschacht-Hens-FSP – waaronder Toon Aerts en Victor Van de Putte – opent dit de deur naar een aantrekkelijker wegprogramma op een hoger niveau", klinkt het in het persbericht.

Aerts en Van de Putte kunnen straks dus ook uitkomen voor Lotto op de weg. De samenwerking werkt ook in de andere richting, jonge talenten van Lotto kunnen zo rekenen op betere ondersteuning in het veld.

Lotto en Deschacht-Hens-FSP opgetogen met samenwerking

"Deze samenwerking past perfect bij onze visie om talent te ontwikkelen en te ondersteunen", zegt sportief manager van Lotto Kurt Van de Wouwer. "We geloven sterk in de synergie tussen weg- en veldrijden. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking meer kansen zal creëren voor onze renners."

Ook Bart Verschueren, sportief manager van Deschacht-Hens-FSP, is blij met de samenwerking. "Wat deze samenwerking zo waardevol maakt voor ons is dat het een compleet nieuw speelveld opent voor onze renners."

"Het is een partnerschap waarin we elkaar versterken en onze expertise bundelen om talentontwikkeling gerichter en professioneler aan te pakken. Door intensiever samen te werken, kunnen we jonge renners meer kansen bieden om te groeien en kunnen we hen een breder pad bieden."