Visma-Lease a Bike benoemt twee grote opstekers voor Wout van Aert richting Parijs-Roubaix

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert deed het uitstekend in de Ronde van Vlaanderen en mag met vertrouwen naar Parijs-Roubaix trekken. Ook bij Visma-Lease a Bike hebben ze veel vertrouwen in hun kopman.

Een vierde plaats en kunnen sprinten voor de tweede plaats. Voor de Ronde van Vlaanderen leek er weinig geloof dat Wout van Aert dat zou kunnen, maar hij haalde een hoog niveau en werd steeds beter naarmate de wedstrijd vorderde.

Voor Parijs-Roubaix lijkt dat alleen maar goed nieuws te zijn. Van Aert stond bij zijn laatste twee deelnames, in 2022 werd hij tweede en in 2023 derde, twee keer op het podium van de Hel van het Noorden.

Visma-Lease a Bike gelooft in kansen Van Aert

Ook bij Visma-Lease a Bike geloven ze dat Van Aert nog beter kan presteren in Parijs-Roubaix dan in de Ronde van Vlaanderen. "Het klopt dat Parijs-Roubaix de klassieker is die Wout het beste ligt", zegt hij trainer Mathieu Heijboer bij HLN.

"Dat is al heel zijn carrière zo." De Ronde van Vlaanderen winnen bleek zoals elk jaar heel moeilijk te zijn, maar Parijs-Roubaix ligt Van Aert door de langere inspanning wel beter. En we zijn dan nog een weekje verder na de hoogtestage van Van Aert.

"Zijn vormpeil zal waarschijnlijk ook nog verbeteren. Dat maakt dat we met vertrouwen naar zondag kunnen toewerken", zei Heijboer nog. Slaagt Van Aert er dan toch eens in om een monument op kasseien te winnen?