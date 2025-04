Lachen Van der Poel en Van Aert in hun vuistje? Veel kans op enorm voordeel in Parijs-Roubaix

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar wordt als een van de grote favorieten gezien voor Parijs-Roubaix na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Maar gooit het weer zondag roet in het eten van de wereldkampioen?

Zal Tadej Pogacar zondag spijt hebben dat hij voor het eerst aan de start staat van Parijs-Roubaix? De wereldkampioen wil net als Mathieu van der Poel vorig jaar de dubbel pakken in zijn regenboogtrui.

De weersvoorspellingen voor zondag zien er niet al te best uit voor Noord-Frankrijk. De temperatuur zou wel nog stijgen naar zo'n 20 graden door wind uit het zuiden (3 Beaufort), maar er wordt ook regen voorspeld.

Natte Parijs-Roubaix?

In startplaats Compiègne wordt op dit moment zo'n 11,3 mm regen voorspeld, in aankomstplaats Roubaix zou het geen 10 liter regenen. Net als in 2021 zou het dus een natte Parijs-Roubaix kunnen worden.

Veldrijders Wout van Aert en Mathieu van der Poel zouden zo met stevig voordeel kunnen hebben op de kasseien. Al zijn de technische skills van wereldkampioen Tadej Pogacar ook zeker niet te onderschatten.

De vrouwen rijden zaterdag al hun Parijs-Roubaix en zouden meer geluk hebben. Zij kunnen zich voorlopig verwachten aan temperaturen die oplopen tot 23 graden en weinig tot geen kans op regen.