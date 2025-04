Wiggins klaar en duidelijk over Van der Poel en Pogacar in Parijs-Roubaix: "Zie ik niet gebeuren"

Komt er zondag in Parijs-Roubaix een nieuw topduel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Bradley Wiggins denkt aan eenzelfde scenario als in Milaan-Sanremo.

In 2015 reed Bradley Wiggins in Parijs-Roubaix zijn laatste wedstrijd in het shirt van Team Sky. De Tourwinnaar van 2012 had zich er speciaal op voorbereid en werd uiteindelijk 18de, in 2014 werd de Brit nog negende.

Wiggins, die in totaal negen keer aan de start stond van Parijs-Roubaix, weet dus wat het is om te rijden op de kasseien van Parijs-Roubaix. Hij ziet zondag niet gebeuren wat in de Ronde van Vlaanderen gebeurde.

Wiggins ziet Pogacar Van der Poel niet lossen

"Ik geloof niet dat Pogacar in Parijs-Roubaix net zo dominant gaat zijn als in Vlaanderen. Wat mij betreft is Van der Poel de te kloppen man in Roubaix. Die wedstrijd ligt hem beter dan Pogacar", zegt hij bij The Move.

"Maar Pogacar zal vooraan aanwezig zijn. Wie weet, maar ik zie hem op een vlakke kasseistrook niet wegrijden van Van der Poel." En Wiggins ziet het gewicht van de koers ook meer op de schouders van Alpecin-Deceuninck terechtkomen.

"In de Ronde reed UAE met het idee dat Pogacar de topfavoriet was. Zo gaan ze niet rijden in Roubaix. Het werk zal meer op de schouders van Alpecin-Deceuninck rusten. Naast Van der Poel hebben zij ook Philipsen, die al twee keer tweede werd. Zij kunnen met meer kaarten spelen."