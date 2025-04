Waarom is lichtgewicht Pogacar favoriet voor Parijs-Roubaix? De Cauwer ziet maar één verklaring

Na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen is Tadej Pogacar meteen ook een van de topfavorieten voor Parijs-Roubaix. Hoe kan het dat een lichtgewicht zoals Pogacar toch kan uitblinken op de kasseien?

In de Ronde van Vlaanderen is het duidelijk waarom Tadej Pogacar kan uitblinken. Op beklimmingen zoals Koppenberg, Oude Kwaremont of Paterberg is zijn lichtere gewicht een voordeel bergop ten opzichte van Van der Poel, Pedersen of Van Aert.

Op de kasseien van Parijs-Roubaix zou Pogacar met zijn gewicht rond de 67 kilogram eerder in het nadeel moeten zijn. De schokken van de kasseien zouden Van der Poel, Pedersen en Van Aert dan weer beter moeten kunnen opvangen.

Materiaal geeft Pogacar groot voordeel

Toch lijkt Pogacar ook bij de topfavorieten te horen voor winst in Parijs-Roubaix. Ook José De Cauwer denkt dat de wereldkampioen een kans maakt op de zege. En daar is volgens De Cauwer ook een verklaring voor.

"Het gaat hem over een volledige aanpak van het fietsen tegenwoordig. Totaal anders dan 10 jaar geleden." Daardoor zijn de specifieke kwaliteiten om over te kasseien te rijden minder noodzakelijk dan vroeger.

"Het zal voor hem nog altijd gemakkelijker zijn om de Ronde te winnen dan Roubaix", stelt De Cauwer. "Maar hij wil het. Hij kiest dit moment. He will give it a try." En als Pogacar op iets zijn zinnen heeft gezet...