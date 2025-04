Pogacar topfavoriet voor Parijs-Roubaix? Van Hooydonck zegt waarom Adrie van der Poel ongelijk heeft

Tadej Pogacar won voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen. Zet hij zondag ook voor het eerst Parijs-Roubaix op zijn palmares?

Zondag waagt Tadej Pogacar zich voor het eerst aan een deelname aan Parijs-Roubaix. De wereldkampioen verkende al twee keer het parcours en zal dat vrijdag nog een laatste keer doen voor hij er aan de start staat.

Volgens Adrie van der Poel is Pogacar topfavoriet voor de zege in Parijs-Roubaix. En daar heeft hij een aparte uitleg voor. "Over kasseien rijden is hetzelfde als bergop. Als er niets in de benen zit, kom je ook niet meer vooruit", zei hij bij VTM Nieuws.

Komt Pogacar absoluut vermogen tekort in Parijs-Roubaix?

"Ergens heeft hij natuurlijk wel gelijk. Als je benen leeg zijn, dan geraak je niet meer vooruit", zegt Nathan Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck. "Je moet heel veel vermogen kunnen rijden om bergop te rijden en dat geldt ook op de kasseien."

"Maar bergop fietsen draait om watt per kilo. Iemand van 80 kilo die 500 watt rijdt, die gaat trager dan iemand van 60 kilo. Want dan is de watt per kilo hoger. Op kasseien fietsen draait het echter om absoluut vermogen en moet je veel meer watt duwen."

"Ik ben het er dan ook niet helemaal mee eens dat hij Tadej Pogacar tot topfavoriet bombardeert. Volgens mij maakt Mathieu van der Poel dan ook meer kans dan Tadej Pogacar", besluit Van Hooydonck nog.