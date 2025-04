Komt het nog goed met de knie van Wout van Aert? Michel Wuyts doet zorgwekkende onthulling

Wout van Aert werd vierde in de Ronde van Vlaanderen, net als in 2023. Kan Van Aert ooit nog Vlaanderens Mooiste op zijn palmares schrijven?

Tweede in 2020, zesde in 2021, vierde in 2023 en ook dit jaar vierde. Wout van Aert kwam al vaak dicht bij een zege in de Ronde van Vlaanderen, maar zegevieren lukte nog nooit. Zal het ooit nog lukken voor de 30-jarige Van Aert?

"Op voorwaarde dat dat lichaam zich nog wat extra kan herstellen en dat hij dan een jaar zonder miserie kan doormaken. Dan geloof ik daar nog in", zegt Michel Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

Krijgt Van Aert zijn explosiviteit nog terug?

Van Aert zal dan wel voorbij Tadej Pogacar, als hij aan de start komt, en Mathieu van der Poel moeten. Zondag werd nog eens duidelijk dat Van Aert tegen hen op het vlak van explosiviteit tekortkwam op de hellingen.

Die verminderde explosiviteit is volgens Wuyts vooral een gevolg van de val in de Vuelta. "En hij heeft in winterse interviews, de schaarse die er waren, al toegegeven dat zijn power in die knie, dat die minder is en dat die voorlopig niet meer trainbaar is."

Van Aert is daardoor meer overgeschakeld op intensieve duurtrainingen, die duidelijk ook hun vruchten afwerpen. Maar de vraag blijft of die explosiviteit ooit nog terugkomt bij Van Aert.