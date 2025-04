🎥 Na 'is dit een grap' van Van der Poel: dit is de nieuwe aanloop naar het Bos van Wallers

De kaarsrechte en kleine afdaling in de aanloop naar de Trouée d’Arenberg (Bos van Wallers) zorgde voorbije jaren voor bijzonder gevaarlijke situaties. Renners doken met snelheden van boven de 60 km per uur de kasseien op.

Die hoge snelheid zorgde in de eerste honderden meters van het Bos van Wallers altijd voor veel valpartijen, die bijna altijd gepaard gingen met breuken en gapende wonden. De organisatie greep vorig jaar dan ook in.

In de week voor Parijs-Roubaix werd een chicane aangelegd op een verkeerseiland om de snelheid uit het peloton te halen. Mathieu van der Poel was toen bijzonder kritisch op de chicane. "Is dit een grap?", vroeg hij zich af.

Dit jaar is er geen chicane meer, maar heeft de organisatie voor een alternatieve aanloop gezorgd. Net voor de Trouée d’Arenberg moeten de renners nu eerst een haakse bocht naar rechts nemen en daarna een haakse bocht naar links.

In tegenstelling tot de chicane zullen de renners niet meer bijna tot stilstand komen, maar zal door de snelheid wel uit het peloton worden gehaald door de haakse bochten. Bekijk hieronder de nieuwe aanloop naar de Trouée d’Arenberg.

Take a look at the new approach to the Trouée d’Arenberg 👀



Découvrez la nouvelle approche de la Trouée d'Arenberg 🔍#ParisRoubaix pic.twitter.com/dza8anM4te