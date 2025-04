Nog een wereldkampioene naast Kopecky? Kim Le Court reageert op de vele kritiek die ze krijgt

Neen, er rijden geen twee wereldkampioenen in het peloton bij de vrouwen. Al heeft de trui die Kim Le Court draagt wel veel weg van de regenboogtrui van Lotte Kopecky.

Voor volgers van het vrouwenwielrennen is Kim Le Court geen onbekende meer, maar voor het grote publiek misschien wel. Zij vroegen zich zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen af waarom er twee regenboogtruien rondreden in het peloton.

"Ik heb daar echt veel kritiek op gekregen via sociale media", zegt Le Court bij Het Nieuwsblad. Toch doet Le Court, die vijfde werd in de Ronde van Vlaanderen, niets verkeerd. Ze draagt gewoon de trui van nationaal kampioene van Mauritius.

De UCI heeft de outfit van de renster van de AG Insurance-Soudal logischerwijze dan ook gewoon goedgekeurd. Zij kan er ook weinig aan doen dat de vlag van Mauritius gewoon lijkt op de regenboogtrui.

Verschillen met regenboogtrui van Kopecky

En er zijn ook wel verschillen merkbaar voor wie goed kijkt. "Er is een kleur te weinig. Onze vlag heeft geen zwarte rand en het is ook een andere volgorde. Was ik maar zo’n kampioene als Lotte", zegt Le Court.

"Het is belangrijk voor mij, om mijn vlag en land te vertegenwoordigen in Europa, want we zijn een superklein land. De steun die ik van mijn land krijg, is enorm. En om hen trots te maken en die vlag te tonen in de WorldTour, op het wereldtoneel, is voor mij echt van grote waarde", stelt Le Court nog.