Bernard Hinault snoert critici van Tadej Pogacar de mond over Parijs-Roubaix

Treedt Tadej Pogacar zondag in de voetsporen van onder meer Mathieu van der Poel, Peter Sagan, Eddy Merckx en Bernard Hinault? Die laatste gelooft alleszins in de kansen van de wereldkampioen.

Zondag staat Tadej Pogacar voor het eerst in zijn carrière aan de start van Parijs-Roubaix. De wereldkampioen vloog over de kasseien tijdens zijn verkenningen, vraag is of hij ook het tempo van Van der Poel en Van Aert kan volgen.

Bernard Hinault, die in 1981 Parijs-Roubaix won als wereldkampioen, gelooft in de kansen van Pogacar. "Natuurlijk kan hij winnen! Hij heeft de kwaliteiten om het Van der Poel moeilijk te maken", zegt Hinault bij Ouest France.

"Ik hou van Pogacar omdat hij nergens bang voor is en van de klassiekers houdt. Ik begrijp de mensen niet die zeggen dat je zwaargebouwd moet zijn om Parijs-Roubaix te winnen. Ik was ook niet zwaar en ik won ook."

"Je moet gewoon behendig zijn met je fiets om je op je gemak te voelen op de kasseien", zegt Hinault nog. En het materiaal is de voorbije jaren ook zo geëvolueerd dat renners veel minder hinder ondervinden van de kasseien.

"Of het risicovol is om Parijs-Roubaix te rijden? Nee. Er is niet meer risico dan in andere wedstrijden. Hij is ook gevallen in Strade Bianche, dus dat ziet hij niet als een echt probleem. Zo lang hij zelf wil rijden, moet Pogacar komen om plezier te hebben en ons blij te maken."