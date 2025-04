Is Pogacar nu al beter dan Merckx? Armstrong en Wiggins zijn het niet eens

Tadej Pogacar heeft met een tweede zege in de Ronde van Vlaanderen zijn palmares nog wat indrukwekkender gemaakt. Is de wereldkampioen de beste renner ooit?

Drie eindzeges in de Tour, de Giro, twee keer Luik-Bastenaken-Luik, vier keer de Ronde van Lombardije, twee keer de Ronde van Vlaanderen, de Strade Bianche, het WK en zeventien etappezeges in de Tour.

Het is maar een greep uit de 93 profoverwinningen die Tadej Pogacar op zijn 26ste al op zijn naam heeft geschreven. De Sloveen lijkt iedere week wel een nieuwe pagina wielergeschiedenis te schrijven.

Armstrong en Wiggins over Pogacar en Merckx

"We moeten het er allemaal over eens zijn dat dit de beste wielrenner aller tijden is", zegt Lance Armstrong bij The Move. "Wat hij doet… Elke keer staat hij er. Iemand die twee keer de Ronde wint op drie deelnames... Hij lijkt geen limieten te hebben."

Bradley Wiggins is het niet helemaal eens met Armstrong. "Geef hem nog vijf jaar – vijf jaar van zeges op dit niveau, vijf jaar van deze dominantie – en hij komt dicht bij Eddy Merckx. Laten we niet vergeten hoe goed Eddy Merckx was en wat hij deed."

"Maar elke koers waar Tadej start, start hij om te winnen. Dat hebben we sinds Eddy Merckx niet gezien. Niemand is sindsdien dominant geweest van januari tot het einde van het seizoen. Als hij zo doorgaat, gaat hij Merckx wel voorbij als de grootste. Hij koerst ook op de manier als Merckx."