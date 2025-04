"De rest kan mij niet bommen": Allan Peiper wil Tadej Pogacar nog één record zien breken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voormalig ploegleider Allan Peiper zag zondag hoe Tadej Pogacar voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen won. De Australiër wil Pogacar nog maar één iets graag zien verwezenlijken.

Allan Peiper was in 2020 een belangrijke schakel in de eerste Tourzege van Tadej Pogacar, het moment waarop de Sloveen helemaal doorbrak. Om privéredenen nam hij afscheid als ploegleider, maar hij volgt Pogacar nog altijd.

"Voor mij was het een hoogdag natuurlijk", zegt hij bij Sporza. "De Ronde van Vlaanderen was de koers die ik niet kon winnen, ik was niet goed genoeg. En ik zie hem hier spelen op mijn terrein. Ik woon hier niet ver van."

Peiper zag Pogacar aan de start en kon hem een hand geven, iets na de Koppenberg heeft hij Pogacar nog eens gezien. De wereldkampioen had Peiper opgemerkt en keek even zijwaarts, voor Peiper opnieuw een mooi moment.

Peiper over Parijs-Roubaix én de Tour

Zondag kan Pogacar zijn status als een van de beste renners aller tijden nog meer kracht bijzetten in Parijs-Roubaix. "Ik denk dat hij het kan, maar ideaal terrein is het niet", stelt Peiper. Hij denkt dat Van der Poel en Van Aert toch meer in het voordeel zijn.

En Peiper hoopt dat Pogacar ook ongeschonden uit Parijs-Roubaix komt. "Voor mij moet hij alleen nog twee keer de Ronde van Frankrijk winnen, de rest kan mij niet bommen." Daarmee zou Pogacar op gelijke hoogte komen van Indurain, Anquetil, Hinault en Merckx met vijf zeges.