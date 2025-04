Onverantwoord: Longo Borghini wilde met zware hersenschudding verder rijden in de Ronde

Elisa Longo Borghini was topfavoriete voor de Ronde van Vlaanderen, maar liep bij een vroege val een zware hersenschudding op. Toch wilde de Italiaanse kampioene gewoon doorrijden.

Na zo'n 35 kilometer moest Elisa Longo Borghini de strijd al staken in de Ronde van Vlaanderen. Na haar zware val kroop de Italiaanse kampioene weer op de fiets, maar werd door haar ploeg toch verplicht om te stoppen.

"Die beslissing kwam er op basis van het buikgevoel van onze sportief directeurs", zegt Yana Seel, communicatieverantwoordelijke van de ploeg bij Sporza. "Na enkele honderden meters wilden we geen risico's nemen."

Longo Borghini werd in het ziekenhuis van Oudenaarde onderzocht en daar werd een zware hersenschudding vastgesteld. Ze bracht zondagnacht door in het UZ Gent, Seel bleef de hele nacht aan haar zijde.

Haalt Longo Borghini Luik-Bastenaken-Luik?

Er werd geen bijkomende hersenbloeding vastgesteld bij Longo Borghini, waardoor ze het ziekenhuis mocht verlaten. Nu moet ze vooral rusten en dan wordt het afwachten of ze klaar raakt voor Luik-Bastenaken-Luik op 27 april.

En Longo Borghini vindt het nog altijd jammer dat ze de strijd moest staken in de Ronde van Vlaanderen. "Ze was ervan overtuigd dat ze de benen had om op het podium te staan. Ook op haar ziekenbed zei ze dat Luik zeker haalbaar is. Ze is gewoon enorm gedreven."