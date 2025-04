Moet Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen rijden? "Klinkt potsierlijk, maar het is zo"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Soudal Quick-Step beleefde een Ronde van Vlaanderen om snel te vergeten. Is het stilaan tijd voor Remco Evenepoel om eens aan de start te komen?

Met een 38ste plaats van Yves Lampaert was Soudal Quick-Step opnieuw onzichtbaar tijdens de Ronde van Vlaanderen. Sinds zijn oprichting in 2003 deed de Belgische ploeg nooit slechter in Vlaanderens Mooiste.

En in dit scenario van de Ronde van Vlaanderen zou Remco Evenepoel ook goed tot zijn recht komen. Moet de olympische kampioen er toch eens over nadenken om ook een klassiek voorjaar te rijden in Vlaanderen?

"Ik hoop dat hij er snel werk van maakt", zegt Nathan Van Hooydonck bij Wuyts en Vlaeminck. "Het zou alleen maar mooi zijn om zo’n kampioen aan de start van de grootste Belgische koers te krijgen."

Durft Evenepoel de Ronde van Vlaanderen te rijden?

"Maar, pas op: voor ons hoeft hij dat niet te doen. Het moet wel in zijn grotere carrièreplaatje passen." Evenepoel mikt namelijk op de Tour de komende jaren en wil wellicht geen risico's nemen met een deelname aan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen.

"Ik zou hem toch aanraden het eens te proberen", stelt Michel Wuyts. "De Ronde van Vlaanderen winnen heeft veel meer uitstraling dan Luik-Bastenaken-Luik winnen. Het klinkt potsierlijk, maar het is zo."