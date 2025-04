Moet Roger De Vlaeminck vrezen? Jan Bakelants: "Is voor Tadej Pogacar snel mogelijk"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met zijn tweede zege in de Ronde van Vlaanderen heeft Tadej Pogacar nu al acht zeges in de Monumenten. Dit seizoen kan hij nog de tweede renner aller tijden worden op ranglijst van meeste zeges.

Twee keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en vier keer de Ronde van Lombardije. Tadej Pogacar heeft ondertussen al acht zeges in de Monumenten en moet in september nog altijd maar 27 jaar worden.

Met zijn achtste overwinning in een Monument komt Pogacar de top tien aller tijden binnen en gaat hij voorbij Boonen, Cancellera en Van der Poel, die elk zeven monumenten op hun palmares hebben staan.

Komt Pogacar dit seizoen naast De Vlaeminck?

"Merckx heeft er negentien, dat lijkt me voorlopig nog wel heel ver weg. Op de tweede plaats in dat lijstje staat Roger De Vlaeminck met elf. Dat is voor Pogacar snel mogelijk", zegt Jan Bakelants bij HLN.

Met Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije vindt Pogacar nog twee monumenten op zijn maat dit seizoen. "Parijs-Roubaix is dat niet, maar wie weet spreken we volgende zondag al helemaal anders", stelt Bakelants.

Met acht Monumenten staat Pogacar nu op de zevende plaats aller tijden, naast Rik Van Looy. Hij won ze allemaal minstens één keer, Pogacar kon dat nog niet in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Of komt daar zondag al verandering in?

Meeste zeges in Monumenten