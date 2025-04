Wuyts furieus over moment met Van der Poel: "Hoe petieterig en schabouwelijk klein kun je zijn?"

Mathieu van der Poel kwam in de Ronde van Vlaanderen zwaar ten val. Enkele ploegen probeerden daar op dat moment van te profiteren door te versnellen.

Ongeschreven regels worden in het peloton steeds meer aan de laars gelapt. Er was onder meer de aanval van Arkéa-B&B Hotels tijdens de plaspauze van Tadej Pogacar, waar José De Cauwer al bijzonder kritisch over was.

Op 125 kilometer van de streep kwam Mathieu van der Poel ook zwaar ten val in de afdaling naar de Eikenberg. De Nederlander kon weer aansluiten in het peloton, maar had wel een achterstand van één minuut moeten goedmaken.

Red Bull-BORA-hansgrohe wilde profiteren van val Van der Poel

Michel Wuyts vond het niet kunnen dat enkele ploegen het op dat moment nodig vonden om door te trekken. "Ik vind het schandalig zoals Red Bull-BORA-hansgrohe daarop reageert", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Het bericht over die val van Van der Poel komt binnen en ze draaien de gas helemaal open. Als hyena's! Daar ligt dood voer. We gaan hem opeten voordat hij weer rechtstaat. Hoe petieterig en schabouwelijk klein kun je zijn?"

Veel voordeel haalde Red Bull-BORA-hansgrohe er ook niet uit, want Laurence Pithie kwam als eerste van de ploeg over de streep op de elfde plaats. "En voor de rest waren ze nergens. Het is de verliezer van het voorjaar."