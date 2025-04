Roger 'Monsieur Paris-Roubaix' De Vlaeminck bezorgt Tadej Pogacar enorme opsteker

Kan lichtgewicht Tadej Pogacar zondag Parijs-Roubaix winnen? De wereldkampioen moet het met een pak minder kilo's opnemen tegen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen.

In bijna iedere koers is Tadej Pogacar met zijn lagere gewicht in het voordeel tegen onder meer Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen. De Sloveen kan meer watt per kilo trappen en hen zo bergop lossen.

Met iets meer dan 1400 hoogtemeters is Parijs-Roubaix niet vlak, maar echte beklimmingen zijn er niet. Vooral in de eerste 100 kilometer voor de kasseien golft het parcours wat, maar echt bergop gaat het nooit.

De Vlaeminck had hetzelfde gewicht als Pogacar

En dus zal Pogacar andere manieren moeten vinden om weg te rijden van zijn concurrenten. Maar de vraag is echter of Pogacar met zijn lagere gewicht niet in nadeel zal zijn op de kasseien van Parijs-Roubaix.

Recordhouder Roger De Vlaeminck, die vier keer won en negen keer op het podium stond, geeft Pogacar alvast een stevige opsteker. "Ik denk dat ik op 68, 69 kilo zat", zegt De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad. Pogacar weegt tussen de 67 en de 69 kilogram.

"Pogacar gaat de stampen wel voelen op de kasseien, maar natuurlijk kan hij dat. Dzu vent, ik had graag tegen hem gereden in Roubaix", besluit De Vlaeminck nog. De wereldkampioen mag dus bij de topfavorieten worden gerekend.