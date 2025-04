Niet Van der Poel, Van Aert of Pogacar: Van Hooydonck heeft andere topfavoriet voor Parijs-Roubaix

Een week na de Ronde van Vlaanderen staat al Parijs-Roubaix op het programma. De favorieten zijn grotendeels hetzelfde, maar Nathan Van Hooydonck schuift nog een andere naam naar voren.

In Parijs-Roubaix wordt het uitkijken naar wat Tadej Pogacar kan. De wereldkampioen reed weg van alles en iedereen uit het wiel op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont en reed solo naar Oudenaarde.

Toch wordt het afwachten wat Pogacar zondag kan in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen debuteert in de Hel van het Noorden, maar hij wordt door velen toch als topfavoriet gezien. Nathan Van Hooydonck ziet dat anders.

"Ik schrijf hem niet af, maar het wordt voor hem véél moeilijker dan in de Ronde van Vlaanderen om de rest eraf te rijden. Er zijn geen hellingen waar hij zijn gewicht kan uitspelen", zegt Van Hooydonck bij HLN.

Van Hooydonck vindt Ganna topfavoriet

En dan zou je verwachten dat Van Hooydonck Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Mads Pedersen naar voren schuift als topfavoriet. Maar de ex-renner denkt toch nog aan iemand anders.

"Ganna is voor mij zelfs de topfavoriet. Hij is een camion die over kasseien rijdt: als die op snelheid is, valt hij niet meer stil." In 2023 werd Ganna al eens zesde in Parijs-Roubaix, in 2016 won hij de koers bij de beloften.