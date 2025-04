Lotto hakt knoop door over De Lie en heeft ook slecht nieuws over Berckmoes

Lotto Cycling Team zal ook in Parijs-Roubaix niet kunnen rekenen op Belgisch kampioen Arnaud De Lie. Ook voor Jenno Berckmoes zit zijn klassieke voorjaar er op na een val in de Ronde van Vlaanderen.

Er was nog een waterkans dat Arnaud De Lie zondag aan de start zou staan van Parijs-Roubaix, maar Lotto heeft nu al alle twijfel weggenomen. De Belgische kampioen zal niet aan de start staan in de Hel van het Noorden.

De competitiepauze die De Lie sinds zijn opgave in Gent-Wevelgem heeft ingelast, is nog niet ten einde. "Arnaud komt pas terug in competitie wanneer hij er helemaal klaar voor is", zegt sportief manager Kurt Van De Wouwer bij HLN.

Ook vorig jaar moest De Lie de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix al aan zich voorbij laten gaan. Toen kwam hij eind april weer in de actie in de Famenne Ardenne Classic, waar De Lie meteen won.

Einde voorjaar voor Berckmoes

En er is nog meer slecht nieuws bij Lotto, want het zag in de Ronde van Vlaanderen nog een kopman uitvallen. Jenno Berckmoes moest opgeven na een zware val en liep daarbij een hersenschudding op.

"Ook het voorjaar van Jenno zit er daarom helaas op", aldus Van De Wouwer. Samen met Lennert Van Eetvelt had Berckmoes in de Waalse klassiekers het speerpunt moeten worden van Lotto.