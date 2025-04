Roodhooft verklaart opvallend moment van Van der Poel in de Ronde: "Hij is daar gevoelig voor"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel kwam tijdens de Ronde van Vlaanderen al vroeg ten val. De topfavoriet kon verder, maar wilde de wedstrijd wel op zijn originele fiets afwerken.

Op 125 kilometer van de streep liep het mis voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. In de afdaling richting de Eikenberg maakte een renner van EF Education-EasyPost een vreemd manoeuvre en nam enkele renners van Alpecin-Deceuninck mee in zijn val.

Ook topfavoriet Mathieu van der Poel lag erbij. De Nederlander kon zijn weg verder zetten, maar wisselde wel van fiets. Met hulp van Edward Planckaert kon Van der Poel op de beklimming van de Eikenberg zijn plek weer innemen vooraan.

Van der Poel terug op originele fiets

Opvallend was wel dat Van der Poel voor het ingaan van de finale van de Ronde van Vlaanderen nog een keer wisselde van fiets. Hij sprong weer op de fiets waarmee hij gevallen was en waar dus zijn kaderplaatje aan hing.

Dat was volgens ploegleider Christoph Roodhooft ook doelbewust. "Hij is daar gevoelig voor", zegt Roodhooft bij Sporza. Hoewel de fietsen identiek zijn, voelen ze voor renners toch vaak anders aan.

Het bracht voor Van der Poel geen zoden aan de dijk, want hij moest op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont het wiel van Tadej Pogacar lossen. Van der Poel werd derde, zijn zesde podiumplaats op rij in de Ronde.