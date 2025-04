Valpartij of ziekte geen uitvlucht? Sergeant zag Van der Poel "atypische" fout maken in de Ronde

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel reed een atypische Ronde van Vlaanderen. Was dat ook de reden waarom hij in de finale helemaal kraakte op de Oude Kwaremont?

In de week van de Ronde van Vlaanderen moest Mathieu van der Poel nog antibiotica nemen door ziekte, zijn voorbereiding werd dus stevig verstoord. Ook tijdens de wedstrijd liep het niet van een leien dakje met een zware valpartij.

Het zijn wellicht twee factoren die mee gespeeld hebben in het feit dat Mathieu van der Poel kraakte op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Volgens Marc Sergeant heeft Pogacar daar echter de Ronde van Vlaanderen niet verloren.

Van der Poel slecht gepositioneerd

Hij zag Van der Poel iets overkomen wat hem maar zelden overkomt. Zowel op de twee keer Oude Kwaremont als op de Stationsberg zat Van der Poel slecht gepositioneerd, terwijl hij Pogacar stevig doortrok.

"Dat is zo atypisch. Toegegeven: hij herstelt dat even vaak in een mum van tijd. Op de Kwaremont zelfs op een imposante wijze. Zoals hij daar een versnelling plaatste, hij moet daar een paar kasseien los uit de weg gereden hebben", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Het heeft Van der Poel wel krachten gekost, krachten die hij wellicht tekortkwam als Pogacar op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont versnelde. "En ook opvallend: meteen zag je dat dat Van der Poel een mentaal krakje gaf. De gretigheid en speelsheid die hem doorgaans kenmerken, waren plots ver weg."